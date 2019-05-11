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    На Донбасі окупанти б'ють з важкої артилерії: поранений військовий

    • Розсилка
    На Донбасі окупанти б'ють з важкої артилерії: поранений військовий

    За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня двох окупантів було поранено

    Збройні формування Росії за минулу добу 12 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

    Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС

    «Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, збройні формування Російської Федерації обстріляли з ручних протитанкових гранатометів населений пункт Травневе, створивши загрозу для життя і здоров'я цивільного населення. На щастя, жертв серед мирних мешканців вдалось уникнути.

    Упродовж минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Новомихайлівка;
    • двічі з автоматичних станкових гранатометів – біля міста Авдіївка;
    • двічі з гранатометів різних систем – поблизу населених пунктів Чермалик і Павлопіль.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

    • двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новозванівка;
    • з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем – біля населеного пункту Новолуганське;
    • з мінометів калібру 120 мм – біля міста Попасна;
    • з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новгородське;
    • з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Майорськ.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня двох окупантів було поранено.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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