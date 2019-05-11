На Донбасі окупанти б'ють з важкої артилерії: поранений військовий



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За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня двох окупантів було поранено

Збройні формування Росії за минулу добу 12 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС

«Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Крім того, збройні формування Російської Федерації обстріляли з ручних протитанкових гранатометів населений пункт Травневе, створивши загрозу для життя і здоров'я цивільного населення. На щастя, жертв серед мирних мешканців вдалось уникнути.

Упродовж минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Новомихайлівка;

двічі з автоматичних станкових гранатометів – біля міста Авдіївка;

двічі з гранатометів різних систем – поблизу населених пунктів Чермалик і Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новозванівка;

з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем – біля населеного пункту Новолуганське;

з мінометів калібру 120 мм – біля міста Попасна;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новгородське;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Майорськ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.