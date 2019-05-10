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    Окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ під Новозванівкою і Попасною

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    Окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ під Новозванівкою і Попасною

    Від початку доби бойовики здійснили три обстріли позицій українських бійців

    Зранку в районі проведення Операції об’єднаних сил відбулося загострення. Станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли із застосуванням артилерії та мінометів.

    Про це поінформував на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Ворог вів вогонь на Луганському напрямку по оборонцях Новозванівки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - сказав він.

    Окрім цього, з напрямку від Первомайська ворог випустив 17 мін 120-го калібру по оборонцях м. Попасної. Захисники України, щоразу застосовуючи чергові вогневі засоби, вели адекватні оборонні дії.

    За наявною інформацією, втрат серед українських військових унаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби немає.

     

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