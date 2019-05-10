Окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ під Новозванівкою і Попасною



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Від початку доби бойовики здійснили три обстріли позицій українських бійців

Зранку в районі проведення Операції об’єднаних сил відбулося загострення. Станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли із застосуванням артилерії та мінометів.

Про це поінформував на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Ворог вів вогонь на Луганському напрямку по оборонцях Новозванівки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - сказав він.

Окрім цього, з напрямку від Первомайська ворог випустив 17 мін 120-го калібру по оборонцях м. Попасної. Захисники України, щоразу застосовуючи чергові вогневі засоби, вели адекватні оборонні дії.