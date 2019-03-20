Окупанти обстріляли Лебединське, Мар’їнку та Новолуганське, троє українських бійців отримали поранення



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У відповідь українські військові відкрили вогонь з гранатометів

Обстріл вівся з боку окупованого села Саханка та тривав півгодини

Окупанти обстріляли Лебединське, Мар’їнку та Новолуганське. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військових зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку цієї доби, станом на 12.00, в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано вже три ворожі обстріли, один з яких - із застосуванням міномету. Вогневі провокації ворог чинив в районах н.п. Лебединське, Мар’їнка та Новолуганське», - повідомив речник.

За словами Мотузяника, о 02.16 ночі противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї на підступах до с. Лебединське. Обстріл вівся з боку окупованого села Саханка та тривав півгодини.

Згодом, о десятій ранку російсько-окупаційні війська здійснили кілька прострілів зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, а о 10.35 випустити три міни калібру 120 мм по позиціях українських захисників біля с. Новолуганське. У відповідь українські військові відкрили вогонь з гранатометів.

«Внаслідок цих ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень», - наголосив Мотузяник, додавши, що захисників доправлено до військових госпіталів та надано невідкладну медичну допомогу.

Джерело: Укрінформ