Окупанти залучають жителів ОРДЛО до риття траншей та окопів, лякаючи наступом ЗСУ



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За даними військової розвідки, місцевих жителів також залучають до обладнання хибних вогневих позицій російських окупаційних військ

Російське окупаційне командування розширює масштаби залучення цивільного населення окупованої території у Донецькій та Луганський областях щодо участі у заходах з підтримки російських окупаційних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Під приводом нібито загрози наступу ЗС України, в рамках мобілізаційних заходів окупанти передбачають задіяти велику кількість місцевих жителів до виконання інженерних робіт на передових позиціях з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ, у т.ч. для риття траншей, окопів та обладнання хибних вогневих позицій», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

При цьому, за повідомленням ГУР Міноборони України, російським окупаційним командуванням військовослужбовцям передових підрозділів, у т.ч. інженерних підрозділів, чергове місячне грошове забезпечення за січень-лютий ц.р. виплачено без надбавки за виконання бойових завдань і такі виплати не заплановані протягом першого півріччя поточного року.

За даними військової розвідки, окупанти на Донбасі нарощують систему мінно-вибухових загороджень, у такий спосіб російське окупаційне командування намагається запобігти зростанню дезертирства серед військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ, масштаби якого суттєво збільшились з початку березня.

На днях ГУР зафіксувало прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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