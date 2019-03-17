Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів та мінометів



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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

Втрат серед військових немає

Протягом поточної доби противник шість разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. У тому числі – тричі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного Угруповання «Північ»:

з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське;

з протитанкових ракетних комплексів – поблизу селища міського типу Новотошківське та, двічі, у районі села Кримське.

Втрат серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, 16 березня російські окупаційні війська два рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.