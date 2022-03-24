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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли ліцей та будинки на Житомирщині. Є травмовані (фото)

    Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалося 13 осіб та три одиниці техніки - Окупанти обстріляли ліцей та будинки на Житомирщині. Є травмовані (фото)
    Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалося 13 осіб та три одиниці техніки
    фото: ДСНС

    У селі Раківщина Коростенського району зруйновано п'ять будинків

    24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у селі Кирдани Коростенського району, про це повідомили в ДСНС. Загиблих та травмованих немає.

    У селі Раківщина Коростенського району зруйновано п'ять будинків, а пошкоджено 13. Також окупанти зруйнували сім господарських будівель. Травмовано одну особу.

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    Окупанти обстріляли ліцей та будинки на Житомирщині. Є травмовані (фото)
    Окупанти обстріляли ліцей та будинки на Житомирщині. Є травмовані (фото)
    Окупанти обстріляли ліцей та будинки на Житомирщині. Є травмовані (фото)

    Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалося 13 осіб та три одиниці техніки.

    Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли ліцей та будинки на Житомирщині. Є травмовані (фото)