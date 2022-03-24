У Бердянську знищено великий десантний корабель окупантів (фото, відео)

Раніше десантний корабель «Орск» прибув у порт Бердянська та доставив російську техніку

У порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗС України.

Раніше десантний корабель «Орск» прибув у порт Бердянська та доставив російську техніку.

Зранку в тимчасово окупованому Бердянську пролунали сильні вибухи. Про це повідомили мешканці міста у соцмережах. Також повідомлялося про масштабну пожежу у Бердянському порту.

Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.

Нагадаємо, українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії. Він командував тими піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом і Маріуполем.