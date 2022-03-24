  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Бердянську знищено великий десантний корабель окупантів (фото, відео)

    У Бердянську знищено великий десантний корабель окупантів (фото, відео)
    фото: ВМС ЗС України

    Раніше десантний корабель «Орск» прибув у порт Бердянська та доставив російську техніку

    У порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗС України.

    Раніше десантний корабель «Орск» прибув у порт Бердянська та доставив російську техніку.

    .jpg_245

    Зранку в тимчасово окупованому Бердянську пролунали сильні вибухи. Про це повідомили мешканці міста у соцмережах. Також повідомлялося про масштабну пожежу у Бердянському порту.

    Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.

    Нагадаємо, українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії. Він командував тими піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом і Маріуполем.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Бердянську знищено великий десантний корабель окупантів (фото, відео)