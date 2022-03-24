  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами. Є загиблі (фото, відео)

    Окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами. Є загиблі (фото, відео)

    Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки

    Російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти. Про це повідомляє у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Внаслідок потужних обстрілів пошкоджень зазнав близько 31 об’єкт: 10 багатоквартирних і 13 приватних житлових будинків, підприємство легкої промисловості, заклад освіти, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

    Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами. Є загиблі (фото, відео)
    Окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами. Є загиблі (фото, відео)
    Окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами. Є загиблі (фото, відео)

    Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста. Під час обстрілів загинуло четверо осіб, із них дві дитини з Рубіжного. Поранення отримали шестеро жителів цього ж міста.

    «В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою, – написав Гайдай.

    За його словами, наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без світла.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами. Є загиблі (фото, відео)