Окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами. Є загиблі (фото, відео)

Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки

Російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти. Про це повідомляє у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Внаслідок потужних обстрілів пошкоджень зазнав близько 31 об’єкт: 10 багатоквартирних і 13 приватних житлових будинків, підприємство легкої промисловості, заклад освіти, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста. Під час обстрілів загинуло четверо осіб, із них дві дитини з Рубіжного. Поранення отримали шестеро жителів цього ж міста.

«В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою, – написав Гайдай.

За його словами, наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без світла.