Окупанти поцілили керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщині (фото)

Один працівник підприємства отримав поранення

Російська авіація вдарила по підприємству на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

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«Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений.

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На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що під масований обстріл потрапив Слов’янськ. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель. Одна людина загинула щонайменше п'ятеро дістали поранення. Під завалами є люди.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.