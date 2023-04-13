Скільки окупантів загинули поблизу Бахмута за останні два тижні: дані Генштабу
Щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій
Протягом двох останніх тижнів у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 осіб. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
«На сьогодні найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії у центральній частині міста Бахмут, а також у напрямках на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня. З метою посилення наступального потенціалу, в район Бахмута, з Авдіївського напрямку, переміщено частину сил і засобів ворога», – зазначив Громов.
Зазначається, що щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій та понад 500 обстрілів із застосуванням усього спектру наявного озброєння. Військово-політичне керівництво Російської Федерації не зважає на значні втрати особового складу.
«Так, лише протягом двох останніх тижнів, у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4500 «вагнерівців» та військовослужбовців регулярних збройних сил Російської Федерації. У деяких підрозділах російських окупаційних військ мобілізовані військовослужбовці масово відмовляються від участі в активних бойових діях. Зазначається, що командування вчиняє жорстокі, незаконні розправи стосовно відмовників. Зокрема їх саджають у ями для здійснення психологічного та фізичного тиску. А для найбільш непокірних – влаштовано катівню», – додав генерал.
Раніше повідомлялося, що витік інформації про втрати росіян у війні проти України спровокував конфлікт між міністерством оборони Росії та Федеральною службою безпеки. Федеральна служба безпеки РФ «звинуватила» Міноборони «у приховуванні російських втрат в Україні».
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