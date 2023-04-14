Масований обстріл Слов’янська: є загиблі, під завалами люди (фото)

Одночасно зі Слов'янськом рашисти вдарили по Краматорську та Костянтинівці

Росіяни завдали одразу кількох ударів по житлових кварталах міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу

Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

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«Одна людина загинула щонайменше п'ятеро дістали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов’янську», – йдеться в повідомленні.

Росіяни завдали одразу кількох ударів по житлових кварталах міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу. Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція.

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Одночасно зі Слов'янськом рашисти вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

«Вкотре нагадую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтеся!», – додав Кириленко.

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Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.