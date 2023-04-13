Окупанти штурмують Бахмут по 50 разів на день: яка ситуація в місті

Ситуація в Бахмуті складна, але контрольована

Ворог продовжує наступ на Сході України одночасно на чотирьох напрямках – Лиманському, Авдіівському, Мар‘їнському, Бахмутському. На всіх цих напрямках тривають бої. Найзапекліші бої з-посеред названих напрямків точаться за Мар’їнку та Бахмут. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«На трьох напрямках – Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнському – наступальні дії ворога безуспішні», – зазначила вона.

Найбільше наступальних зусиль ворог застосовує на Бахмутському напрямку. Там він сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи, використовує значну кількість артилерії та авіації. Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів.

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«Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку. Оскільки противник зазвичай програє нам у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд. Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті», – повідомила заступниця міністра.

Разом з тим, ворог не досяг своєї мети. За Бахмут надалі тривають важкі бої. Ситуація складна, але контрольована.

Раніше Генштаб повідомляв, скільки окупантів загинули поблизу Бахмута за останні два тижні.

Нагадаємо, витік інформації про втрати росіян у війні проти України спровокував конфлікт між міністерством оборони Росії та Федеральною службою безпеки. Федеральна служба безпеки РФ «звинуватила» Міноборони «у приховуванні російських втрат в Україні».