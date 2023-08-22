РФ повернула Україні частину тіл військових, які загинули в полоні

Жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення здоров’я полонених, ні про тяжкий їх стан не було

Росія передає Україні тіла захисників, які офіційно були визнані полоненими. Про це заявив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, передає Military Media Center.

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«Станом на сьогоднішній день Росія передала нам уже 12 тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як ті, що перебувають у полоні в Росії. При цьому жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про тяжкий їх стан не було», – розповів він.

Таранюк наголосив, що такі факти ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.

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Раніше повідомлялося, що Україна створює змішані медкомісії для спрощення обміну полоненими.

Змішана комісія має оглядати військовополонених та висувати пропозиції щодо їх репатріації. Держава, яка утримує полоненого, зобов'язана виконати рішення змішаних медичних комісій протягом трьох місяців після повідомлення.