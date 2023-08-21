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Полонені окупанти вже залучені до відбудови України – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Полонені окупанти вже залучені до відбудови України – розвідка
Окупанти отримують зарплатню – невелику, але вона встановлена згідно норм міжнародного права
фото ілюстративне

Фінансуються полонені за рухунок України та міжнародних організацій

Згідно Женевських конвенцій військовополонених можна залучати до суспільно корисних робіт. Таким чином російські полонені беруть участь у відбудові України. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю «Українським новинам». 

«Згідно Женевських конвенцій, вони (російські військовополонені – «Главком») мають право бути залучені до таких (суспільно корисних – «Главком») робіт і вони залучені. В українському таборі полонених такі роботи є», – зазначив він.

Більше того, окупанти отримують зарплатню – невелику, але вона встановлена згідно норм міжнародного права. У таборі працює крамниця, в якій військовополонені можуть витрачати гроші для власних потреб.

Фінансуються полонені за рухунок України та міжнародних організацій. – «Для нагляду, для забезпечення охорони, працівники цього обʼєкту працюють та отримують гроші зусиллями української держави. Звичайно, такі гроші виділяються». 

Відповідаючи на питання, чи є випадки, коли військовополонені висловлюють бажання воювати проти путінського режиму, Юсоа підтвердив, що такі випадки є.

«Серед різних підрозділів, де є громадяни РФ. Вони воюють проти режиму Путіна. Є люди, які потрапивши в полон, висловлюють бажання не повертатись в РФ і зі зброєю в руках захищати свою честь і майбутнє, в тому числі, своєї країни, як вони її бачать», – додав розвідник.

Нагадаємо, триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна окупанти Україна будівництво

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