Полонені окупанти вже залучені до відбудови України – розвідка

Фінансуються полонені за рухунок України та міжнародних організацій

Згідно Женевських конвенцій військовополонених можна залучати до суспільно корисних робіт. Таким чином російські полонені беруть участь у відбудові України. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю «Українським новинам».

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«Згідно Женевських конвенцій, вони (російські військовополонені – «Главком») мають право бути залучені до таких (суспільно корисних – «Главком») робіт і вони залучені. В українському таборі полонених такі роботи є», – зазначив він.

Більше того, окупанти отримують зарплатню – невелику, але вона встановлена згідно норм міжнародного права. У таборі працює крамниця, в якій військовополонені можуть витрачати гроші для власних потреб.

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Фінансуються полонені за рухунок України та міжнародних організацій. – «Для нагляду, для забезпечення охорони, працівники цього обʼєкту працюють та отримують гроші зусиллями української держави. Звичайно, такі гроші виділяються».

Відповідаючи на питання, чи є випадки, коли військовополонені висловлюють бажання воювати проти путінського режиму, Юсоа підтвердив, що такі випадки є.

«Серед різних підрозділів, де є громадяни РФ. Вони воюють проти режиму Путіна. Є люди, які потрапивши в полон, висловлюють бажання не повертатись в РФ і зі зброєю в руках захищати свою честь і майбутнє, в тому числі, своєї країни, як вони її бачать», – додав розвідник.

Нагадаємо, триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.