Російські пропагандисти показали полоненого азовця, який потрапив під обстріл у Оленівці

Захисник, попри своє становище, не став відхрещуватися від легендарного полку, в якому проходив службу

Петро Тарасенко залишається у полоні у російських загарбників

Боєць полку «Азов», який від початку повномасштабної війни захищав Маріуполь в умовах повної блокади, Петро Тарасенко залишається у полоні у російських загарбників. Пропагандисти опублікували відео, де він розповідає про воєнний злочин РФ у Оленівці, а також коментує звільнення командирів підрозділів, що обороняли «Азовсталь».

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За словами українського воїна, під час теракту в колонії він був поранений і навіть думав, що втратив ногу. На камеру він запевняє, що російські лікарі надали йому необхідну допомогу.

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«Не скажу, що мене тут прямо всі люблять, але як до полоненого ставляться по-людськи», – з підказками відповідає Петро.

Захисник виглядає пригнічено, коли його запитують про обмін командирів підрозділів, які захищали маріупольський комбінат «Азовсталь».

«Я думав, що їх обміняють останніми чи хоча б упереміш. А не так, що спочатку вони звільнилися, а прості солдати нікому не потрібні. Виходить, що нас просто «кинули», – каже на камеру росіянам Петро Тарасенко.

Проте захисник, попри своє становище, не став відхрещуватися від легендарного полку, в якому проходив службу. Він зазначив, що після обміну повернеться до складу вже чинної бригади, хоч і з обмовкою «раз уже не буде іншого виходу».

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Нагадаємо, легендарна бригада «Азов» відновила виконання завдань на фронті. Воїни працюють у Луганські області.

Як відомо, українські військові, які керували обороною «Азовсталі», після звільнення з російського полону у вересні минулого року, згідно з домовленостями, досягнутими за участю Ердогана, перебували в Туреччині.

Проте 8 липня вони повернулися додому.