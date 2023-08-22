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Україна створює змішані медкомісії для спрощення обміну полоненими

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна створює змішані медкомісії для спрощення обміну полоненими
Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права
фото ілюстративне

Це третій випадок у світовій історії, коли запроваджуються змішані медкомісії

В Україні ініціювали створення змішаних медкомісій. Таке рішення допоможе проводити обмін полоненими з Росією. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Military Media Center.

«Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе ворогові повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли запроваджуватиметься така ініціатива», – розповів Юсов.

До медкомісій увійдуть троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує полонених, та двоє лікарів від нейтральних країн.

Юсов також нагадав, що до цього наша країна швидко повертала тяжко поранених окупантів.

«Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов'язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності», – каже розвідник.

Змішана комісія має оглядати військовополонених та висувати пропозиції щодо їх репатріації. Держава, яка утримує полоненого, зобов'язана виконати рішення змішаних медичних комісій протягом трьох місяців після повідомлення.

Нагадаємо, триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: обмін полоненими війна Україна розвідка

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