Окупанти примусово виселили всіх людей із острова біля Херсона

Загарбники замінували дачі на Херсонщині

Російські окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Крім того, ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони дев’ятнадцяти населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпілське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.

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Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи РФ.

Нагадаємо, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

Увечері 14 грудня російські окупанти знову вдарили по Херсону.