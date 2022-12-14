Вечірній терор рашистів: у деокупованому Херсоні прогриміли вибухи

Даних про можливі потерпілих та руйнування немає

Російські загарбники продовжують тероризувати звільнене українське місто

Російські окупанти знову вдарили по Херсону пізно ввечері у середу, 14 грудня. У місті фіксуються «прильоти». Про це повідомляє Telegram-канал «Кавун Херсон».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Прильоти в Херсоні Бережіть себе!» – йдеться у публікації.

У якому районі міста сталися нинішні вибухи – не уточнюється. Даних про можливі потерпілих та руйнування немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

До слова, триває 294 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області.