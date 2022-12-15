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Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
Росія може готуватися до широкомасштабного наступу в січні та лютому
фото з відкритих джерел

Російські війська прагнуть завершити захоплення всієї Донецької області

Російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські чиновники прогнозують, що Росія може спробувати розпочати широкомасштабний наступ у перших місяцях 2023 року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 грудня заявив, що такі показники, як зусилля Росії щодо мобілізації, оголошення призову та переміщення важкого озброєння припускають, що Росія може готуватися до широкомасштабного наступу в січні та лютому 2023 року. «Заява Кулеби узгоджується з давньою оцінкою ISW про те, що зимові місяці прискорять темпи операцій з обох сторін», – зазначили аналітики.

За їхніми оцінками, найлегше російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці: уздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області. «Схоже, що російські війська переміщують важку техніку з тилових районів Луганської області до районів поблизу нинішньої лінії фронту вздовж кордону Харківської та Луганської областей та переформували та повторно консолідували своє угруповання сил уздовж цієї лінії», – кажуть в ISW. 

Російські війська проводять обмежені наступальні дії вздовж цієї лінії, зокрема для повернення втрачених позицій на захід від Кремінної.

Крім того, російські війська можуть сподіватися розпочати наступ у західній частині Донецької області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледар-Павлівка. 

Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го фото 1

«ISW продовжує оцінювати, що російські війська прагнуть завершити захоплення всієї Донецької області, і потенційні майбутні наступи на заході Донецької області можуть бути спрямовані на доповнення до поточних наступальних операцій на західних околицях міста Донецьк та навколо Бахмута. Однак, незважаючи на потенціал нових наступальних операцій, ISW продовжує оцінювати, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці», – підсумували аналітики.

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Теги: Україна росія окупанти війна

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