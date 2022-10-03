Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя. Є постраждалі

На місці аварії працюють рятувальники

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його словами руйнувань зазнала інфраструктура міста.

«Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби», – написав Куртєв.

Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вранці, 2 жовтня, російські загарбники обстріляли обласний центр Запоріжжя.

Додамо, російські окупанти вночі, 2 жовтня, атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг.

Також 1 жовтня російські окупанти ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією п’ять разів.