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За ніч окупанти випустили по Нікополю понад 30 снарядів: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За ніч окупанти випустили по Нікополю понад 30 снарядів: фото наслідків
Ворожий снаряд прилетів у готель і кафе в Нікополі
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Окупанти накрили Дніпропетровщину «Градами» та важкою артилерією

Уночі 1 жовтня російські окупанти ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією п’ять разів.

«Найбільше дісталося Нікополю. Туди прилетіли понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило», – зазначив Резніченко.

У місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад тисяча сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії.

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У Марганецькій та Червоногригорівській громадах теж минулося без постраждалих.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Нагадаємо, на світанку 1 жовтня російські окупанти випустили ракети по Одеській області.

Також у ніч на 1 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи.

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Теги: Дніпропетровщина обстріл окупанти росія

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