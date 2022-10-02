Рашисти обстріляли обласний центр Запоріжжя

Дані щодо постраждалих уточнюються

Вранці, 2 жовтня, російські загарбники обстріляли обласний центр Запоріжжя. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються», – повідомив Старух.

Він закликав громадян дотримуватися заходів безпеки, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувайте в укриттях.

За словами голова обласної військової адміністрації, є ризик повторного обстрілу.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео на яких чути звуки вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 2 жовтня, атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг.

Також 1 жовтня російські окупанти ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією п’ять разів.