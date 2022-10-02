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Рашисти обстріляли обласний центр Запоріжжя

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти обстріляли обласний центр Запоріжжя
Окупанти вранці атакували Запоріжжя
фото ілюстративне

Дані щодо постраждалих уточнюються

Вранці, 2 жовтня, російські загарбники обстріляли обласний центр Запоріжжя. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються», – повідомив Старух.

Він закликав громадян дотримуватися заходів безпеки, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувайте в укриттях.

За словами голова обласної військової адміністрації, є ризик повторного обстрілу.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео на яких чути звуки вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 2 жовтня, атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг

Також 1 жовтня російські окупанти ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією п’ять разів.

Теги: обстріл окупанти Запоріжжя ворог

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