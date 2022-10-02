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Окупанти вдарили по Кривому Рогу дроном-камікадзе

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Кривому Рогу дроном-камікадзе
Рашсти вдарили по Кривому Рогу дроном-камікадзе
фото ілюстративне

Інформації про постраждалих наразі немає

Російські окупанти вночі, 2 жовтня, атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в одному із центральних районів міста.

«Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі», – написав Вілкул.

За словами Вілкула йде ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих наразі немає.

Разом з тим місцеві пабліки опублікували звуки вибухи, які чули містяни під час атаки.

Нагадаємо,  1 жовтня російські окупанти ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією п’ять разів.

Додамо, на світанку 1 жовтня російські окупанти випустили ракети по Одеській області.

Теги: вибух Кривий Ріг окупанти

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