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    Події в Україні

    Окупанти скасовують режим надзвичайної ситуації в Армянську

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    Завод&nbsp;&laquo;Кримський титан&raquo; - Окупанти скасовують режим надзвичайної ситуації в Армянську
    Фото: Dronarium Украина
    Завод «Кримський титан»

    Перевищення концентрацій забруднюючих речовин в Армянську нібито більше не реєструють

    Режим надзвичайної ситуації місцевого характеру, введений більше тижня тому в місті Армянську і сусідніх селах на півночі окупованого Криму через перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі, буде скасований у неділю.

    «Завтра», - сказав в суботу глава окупаційної адміністрації Армянська Василь Теліженко у відповідь на питання журналістів, коли буде знято режим НС.

    Напередодні рятувальники рекомендували окупаційній владі міста скасувати режим НС, оскільки з 16 вересня не зареєстровано перевищення максимальних разових концентрацій забруднюючих речовин, і всі роботи, пов'язані з усуненням надзвичайної ситуації, були нібито проведені в повному обсязі.

    Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

    Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

    У вересні повідомлялося, на півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.

    Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) пропонує ввести санкції проти компаній, які сприяють виробництву хімічної продукції в анексованому Криму і проводять її реалізацію.

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