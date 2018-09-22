Окупанти скасовують режим надзвичайної ситуації в Армянську
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Розсилка
Перевищення концентрацій забруднюючих речовин в Армянську нібито більше не реєструють
Режим надзвичайної ситуації місцевого характеру, введений більше тижня тому в місті Армянську і сусідніх селах на півночі окупованого Криму через перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі, буде скасований у неділю.
«Завтра», - сказав в суботу глава окупаційної адміністрації Армянська Василь Теліженко у відповідь на питання журналістів, коли буде знято режим НС.
Напередодні рятувальники рекомендували окупаційній владі міста скасувати режим НС, оскільки з 16 вересня не зареєстровано перевищення максимальних разових концентрацій забруднюючих речовин, і всі роботи, пов'язані з усуненням надзвичайної ситуації, були нібито проведені в повному обсязі.
Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.
Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.
У вересні повідомлялося, на півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) пропонує ввести санкції проти компаній, які сприяють виробництву хімічної продукції в анексованому Криму і проводять її реалізацію.