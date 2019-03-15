Окупанти тричі обстріляли позиції українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі окупанти протягом 15 березня тричі обстрілювали позиції наших військ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики з мінометів калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції ООС в районі населеного пункту Новоселівка Друга.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворог здійснив два обстріли наших позицій із протитанкового ракетного комплексу з позицій ЗСУ в районі населеного пункту Новозвановка; з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів - поблизу села Кримське.

Втрат серед українських військових немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, на КПВВ на Донбасі сьогодні, 15 березня, померли двоє громадян України. Випадки зафіксовані на КПВВ «Новотроїцьке» і «Майорськ».

Відзначимо, що в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі зранку режим припинення вогню не порушувався.

Вчора бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військ в районі населених пунктів Богданівка, Травневе, Луганське та Катеринівка. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.