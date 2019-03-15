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    Події в Україні

    Окупанти тричі обстріляли позиції українських військових

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    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових - Окупанти тричі обстріляли позиції українських військових
    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

    Втрат серед українських військових немає

    На Донбасі окупанти протягом 15 березня тричі обстрілювали позиції наших військ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

    Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики з мінометів калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції ООС в районі населеного пункту Новоселівка Друга.

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    У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворог здійснив два обстріли наших позицій із протитанкового ракетного комплексу з позицій ЗСУ в районі населеного пункту Новозвановка; з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів - поблизу села Кримське.

    Втрат серед українських військових немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, на КПВВ на Донбасі сьогодні, 15 березня, померли двоє громадян України. Випадки зафіксовані на КПВВ «Новотроїцьке» і «Майорськ».

    Відзначимо, що в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі зранку режим припинення вогню не порушувався.

    Вчора бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військ в районі населених пунктів Богданівка, Травневе, Луганське та Катеринівка. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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