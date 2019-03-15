Окупанти тричі обстріляли позиції українських військових
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Втрат серед українських військових немає
На Донбасі окупанти протягом 15 березня тричі обстрілювали позиції наших військ. Про це повідомляє прес-центр ООС.
Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики з мінометів калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції ООС в районі населеного пункту Новоселівка Друга.
У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворог здійснив два обстріли наших позицій із протитанкового ракетного комплексу з позицій ЗСУ в районі населеного пункту Новозвановка; з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів - поблизу села Кримське.
Втрат серед українських військових немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, на КПВВ на Донбасі сьогодні, 15 березня, померли двоє громадян України. Випадки зафіксовані на КПВВ «Новотроїцьке» і «Майорськ».
Відзначимо, що в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі зранку режим припинення вогню не порушувався.
Вчора бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військ в районі населених пунктів Богданівка, Травневе, Луганське та Катеринівка. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.