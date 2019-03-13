Окупанти обстріляли школу у населеному пункті Золоте-5



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Фото: ukrinform.ua

За оцінкою Місії ОБСЄ, пошкодження в школі, яку щодня відвідують діти, виникли нещодавно та були спричинені вогнем зі стрілецької зброї

За даними звіту СММ ОБСЄ від 12 березня 2019 року у населеному пункті Золоте-5, на непідконтрольній урядові території, команда СММ бачила пробоїни у віконних рамах із західного боку школи на вулиці Миру. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Патруль ОБСЄ поінформував про те, що одна з пробоїн була на першому поверсі будівлі, дві – на другому та ще одна – на третьому.

За оцінкою Місії, пошкодження в школі, яку щодня відвідують діти, виникли нещодавно та були спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Директорка навчального закладу повідомила СММ, що будівлю школи було обстріляно вночі 11 березня.