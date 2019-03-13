  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти обстріляли школу у населеному пункті Золоте-5

    • Розсилка
    Окупанти обстріляли школу у населеному пункті Золоте-5
    Фото: ukrinform.ua

    За оцінкою Місії ОБСЄ, пошкодження в школі, яку щодня відвідують діти, виникли нещодавно та були спричинені вогнем зі стрілецької зброї

    За даними звіту СММ ОБСЄ від 12 березня 2019 року у населеному пункті Золоте-5, на непідконтрольній урядові території, команда СММ бачила пробоїни у віконних рамах із західного боку школи на вулиці Миру. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Патруль ОБСЄ поінформував про те, що одна з пробоїн була на першому поверсі будівлі, дві – на другому та ще одна – на третьому.

    Читайте також

    За оцінкою Місії, пошкодження в школі, яку щодня відвідують діти, виникли нещодавно та були спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Директорка навчального закладу повідомила СММ, що будівлю школи було обстріляно вночі 11 березня.

    «Причетність до обстрілу підрозділів Збройних Сил України виключається, оскільки характеристика форми рельєфу даної місцевості на напрямку, вказаному у звіті, складає закритий профіль, та виключає будь-яку можливість ураження школи із застосуванням стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, додають у штабі, відстань від найближчих позицій Об'єднаних сил до пошкодженої школи складає понад 4,4 км – вона просто є недосяжною для куль.

    Карта: Штаб ООС
    Схема: штаб ООС

    Російські найманці вкотре здійснюють провокативні активні дії з метою дискредитації ЗС України, що загрожує життю і здоров'ю мирного населення та свідчить про небажання російських окупаційних військ дотримуватись режиму припинення вогню. Окупанти свідомо ігнорують Мінські домовленості, що сприяє загостренню конфлікту на Донбасі.

    Нагадаємо, 11 березня у районі проведення Операції Об'єднаних сил в результаті вибуху гранати в бліндажі загинули двоє українських військових, один отримав поранення.

    Раніше повідомлялося, що у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

     Читайте також: На Донбасі 2018 року загинуло 55 мирних жителів


    Читайте також
    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ