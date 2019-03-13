Окупанти обстріляли школу у населеному пункті Золоте-5
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Розсилка
За оцінкою Місії ОБСЄ, пошкодження в школі, яку щодня відвідують діти, виникли нещодавно та були спричинені вогнем зі стрілецької зброї
За даними звіту СММ ОБСЄ від 12 березня 2019 року у населеному пункті Золоте-5, на непідконтрольній урядові території, команда СММ бачила пробоїни у віконних рамах із західного боку школи на вулиці Миру. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Патруль ОБСЄ поінформував про те, що одна з пробоїн була на першому поверсі будівлі, дві – на другому та ще одна – на третьому.
За оцінкою Місії, пошкодження в школі, яку щодня відвідують діти, виникли нещодавно та були спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Директорка навчального закладу повідомила СММ, що будівлю школи було обстріляно вночі 11 березня.
«Причетність до обстрілу підрозділів Збройних Сил України виключається, оскільки характеристика форми рельєфу даної місцевості на напрямку, вказаному у звіті, складає закритий профіль, та виключає будь-яку можливість ураження школи із застосуванням стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, додають у штабі, відстань від найближчих позицій Об'єднаних сил до пошкодженої школи складає понад 4,4 км – вона просто є недосяжною для куль.
Російські найманці вкотре здійснюють провокативні активні дії з метою дискредитації ЗС України, що загрожує життю і здоров'ю мирного населення та свідчить про небажання російських окупаційних військ дотримуватись режиму припинення вогню. Окупанти свідомо ігнорують Мінські домовленості, що сприяє загостренню конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, 11 березня у районі проведення Операції Об'єднаних сил в результаті вибуху гранати в бліндажі загинули двоє українських військових, один отримав поранення.
Раніше повідомлялося, що у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.