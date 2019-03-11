Окупанти на Донбасі нарощують систему мінно-вибухових загороджень − військова розвідка



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Фото: 5 канал

За даними розвідки Міноборони, у такий спосіб російське окупаційне командування намагається запобігти зростанню дезертирства у підрозділах бойовиків гібридної армії

Командування збройних сил Росії вживає превентивні заходи з недопущення самовільного залишення передових позицій підлеглими військовослужбовцями. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«У терміновому порядку здійснюється мінування території вздовж лінії зіткнення на ділянках, якими може скористатися особовий склад та місцеві жителі для переходу на бік підрозділів Об’єднаних сил. Водночас, окупантами нарощується система мінно-вибухових загороджень та сигнальних полів у тилу власних передових позицій. При цьому, для встановлення мінно-вибухових загороджень російсько-окупаційними військами застосовуються протипіхотні міни осколково-загороджувальної дії типу ОЗМ-72», - йдеться у повідомленні розвідки.

За даними військової розвідки, у такий спосіб російське окупаційне командування намагається запобігти зростанню дезертирства серед військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ, масштаби якого суттєво збільшились з початку березня.

На днях ГУР зафіксувало прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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