Окупанти у Криму готують дітей до служби в збройних силах Росії



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Дітей та молодь вчать основам військових наук, користуванню вогнепальною зброєю, що безпосередньо чинить тиск на їхню свідомість

Підготовка дітей відбувається під час вивчення основ військової служби в освітніх установах - прокуратура Криму

Окупаційна влада Криму всупереч нормам міжнародного гуманітарного права готує дітей до служби в збройних силах Росії.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим

«Підготовка дітей відбувається під час вивчення основ військової служби в освітніх установах. Дітей та молодь вчать основам військових наук, користуванню вогнепальною зброєю, що безпосередньо чинить тиск на їхню свідомість. Таким чином окупаційна влада готує поповнення числа службовців збройних сил РФ», - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснюють, що це порушує норми міжнародного гуманітарного права, тому прокуратура зареєструвала провадження за заявою ГО «Кримська правозахисна група» за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі вирішується питання визначення підслідності.

Таке навчання відбувається в Криму на основі виданого 3 квітня 2015 року представниками окупаційної влади наказу «Про створення Державної бюджетної установи Республіки Крим «Регіональний центр з підготовки до військової служби та військо-патріотичного виховання».

Таким чином окупанти порушують ст. 51 Женевської Конвенції №4 «Про захист цивільного населення під час війни» від 12 серпня 1949 року.