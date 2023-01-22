Окупанти вдарили з артилерії по Харківщині, є загибла

На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка, ще одна людина поранена

Вороги влучили у житловий будинок

22 січня російська армія обстріляла Харківщину, внаслідок чого загинула жінка, один чоловік зазнав поранень, пошкоджено житловий будинок, повністю зруйновано господарську споруду. Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

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Стало відомо, що за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 22 січня близько 14:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Петрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. В результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок та повністю зруйновано господарську споруду», – йдеться у дописі.

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фото: Офіс Генпрокурора

Також, внаслідок цього обстрілу, загинула 66-річна жінка, яка перебувала у господарській будівлі.