Окупанти вдарили з артилерії по Харківщині, є загибла
Вороги влучили у житловий будинок
22 січня російська армія обстріляла Харківщину, внаслідок чого загинула жінка, один чоловік зазнав поранень, пошкоджено житловий будинок, повністю зруйновано господарську споруду. Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
Стало відомо, що за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
«За даними слідства, 22 січня близько 14:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Петрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. В результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок та повністю зруйновано господарську споруду», – йдеться у дописі.
Також, внаслідок цього обстрілу, загинула 66-річна жінка, яка перебувала у господарській будівлі.
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