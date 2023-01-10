Глава МЗС Німеччини відвідала Харків

Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну

Сьогодні, 10 січня, із неанонсованим візитом Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Про це повідомляє Tagesspiegel .

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Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.

У ході візиту до Харкова політика отримала уявлення про становище людей у місті, за яке вже давно йде боротьба. «Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні», – заявила Бербок.

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У візиті, який спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Наразі глава німецького МЗС вже перебуває на зворотному шляху.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала «різдвяного перемир’я» Кремля і заявила, що якби російський диктатор Володимир Путін справді хотів миру, він би вивів війська з України, а не оголошував би одноденне «припинення вогню».