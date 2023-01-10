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Глава МЗС Німеччини відвідала Харків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МЗС Німеччини відвідала Харків
Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв
фото: twitter.com/m_kormbaki

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну

Сьогодні, 10 січня,  із неанонсованим візитом Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Про це повідомляє Tagesspiegel .

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.

У ході візиту до Харкова політика отримала уявлення про становище людей у місті, за яке вже давно йде боротьба. «Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні», – заявила Бербок.

У візиті, який спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Наразі глава німецького МЗС вже перебуває на зворотному шляху.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала «різдвяного перемир’я» Кремля і заявила, що якби російський диктатор Володимир Путін справді хотів миру, він би вивів війська з України, а не оголошував би одноденне «припинення вогню».

Теги: Німеччина диктатор Анналена Бербок путін Харків

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