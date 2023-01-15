Головна Країна Політика
search button user button menu button

Директор Харківської правозахисної групи розповів, що заважає розслідувати злочини росіян

Ірина Глотова
glavcom.ua
Директор Харківської правозахисної групи розповів, що заважає розслідувати злочини росіян
Євген Захаров розповідає, що правоохоронці тісно співпрацюють з правозахисниками і відкривають провадження про скоєння злочинів
фото з відкритих джерел

«За день до нашої приймальні у Харкові звертаються по допомогу 50-60 осіб»

Жодна правоохоронна система не впоралася би з такою кількістю злочинів, яку наразі фіксують в Україні. Навіть коли правоохоронці склали заяву про злочин та внесли її до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вони зовсіv не мають ресурсів для розслідувань. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор Харківської правозахисної групи  Євген Захаров.

Зараз у базі даних Харківської правозахисної групи є інформація про понад 29,45 тис. повідомлень про злочини. Це більше половини від кількості кримінальних проваджень, відкритих Офісом генпрокурора та іншими органами прокуратури щодо яких є запис у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. «Це справи, які виникли після 24 лютого 2022 року (загалом це 52,3 тис. кримінальних проваджень»,  – уточнив Захаров.

Щоденно Харківською правозахисною групою випускаються хроніки злочинів, інформація про які є у публічному доступі. Насамперед документуються злочини, скоєні у Харківській області і Маріуполі.

«За день до нашої приймальні у Харкові звертаються по допомогу 50-60 людей. З ними працюють психологи, юристи готують заяви про злочини. Приходять рідні загиблих, поранені, люди, яких катували, ті, хто втратив майно», – коментує Євген Захаров.

Працюють правозахисники не тільки у Харкові та на Харківщині, є групи, які виїжджають у Київську, Чернігівську, Житомирську, Сумську області. Загалом щодня з усіх регіонів звертаються близько 100 людей.

І хоча правоохоронці тісно співпрацюють з правозахисниками і відкривають провадження про скоєння злочинів, часто це робиться не вчасно.

«Не вистачає рук. Жодна правоохоронна система не впоралася би з такою кількістю злочинів, яку ми маємо зараз. Навіть коли правоохоронці склали заяву про злочин, внесли її до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у них зовсім немає ресурсу для розслідувань. І це є великою проблемою», – нарікає директор Харківської правозахисної групи.

Нагадаємо в Херсонській області зафіксували 64 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Це більше, ніж в інших деокупованих областях України.

Читайте також інтерв'ю: Євген Захаров: Три тисячі українців отримають частину Нобелівської премії
Теги: Євген Захаров 24 лютого майно злочин розслідування прокурор правозахисники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Директор Харківської правозахисної групи розповів, що заважає розслідувати злочини росіян
Директор Харківської правозахисної групи розповів, що заважає розслідувати злочини росіян
Соратник Зеленського: у Путіна є всього дві стратегії стосовно України
Соратник Зеленського: у Путіна є всього дві стратегії стосовно України
Зеленський збирається виступити на Генасамблеї ООН на річницю вторгнення РФ
Зеленський збирається виступити на Генасамблеї ООН на річницю вторгнення РФ
Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову: про що говорили
Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову: про що говорили
Зеленський розповів, як 324 дні війни змінили Росію
Зеленський розповів, як 324 дні війни змінили Росію
Позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ: петиція набрала достатню кількість голосів
Позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ: петиція набрала достатню кількість голосів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
95K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
71K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
43K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
33K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
32K
В Україні масштабна повітряна тривога

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту