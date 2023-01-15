Директор Харківської правозахисної групи розповів, що заважає розслідувати злочини росіян

Євген Захаров розповідає, що правоохоронці тісно співпрацюють з правозахисниками і відкривають провадження про скоєння злочинів

«За день до нашої приймальні у Харкові звертаються по допомогу 50-60 осіб»

Жодна правоохоронна система не впоралася би з такою кількістю злочинів, яку наразі фіксують в Україні. Навіть коли правоохоронці склали заяву про злочин та внесли її до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вони зовсіv не мають ресурсів для розслідувань. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

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Зараз у базі даних Харківської правозахисної групи є інформація про понад 29,45 тис. повідомлень про злочини. Це більше половини від кількості кримінальних проваджень, відкритих Офісом генпрокурора та іншими органами прокуратури щодо яких є запис у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. «Це справи, які виникли після 24 лютого 2022 року (загалом це 52,3 тис. кримінальних проваджень», – уточнив Захаров.

Щоденно Харківською правозахисною групою випускаються хроніки злочинів, інформація про які є у публічному доступі. Насамперед документуються злочини, скоєні у Харківській області і Маріуполі.

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«За день до нашої приймальні у Харкові звертаються по допомогу 50-60 людей. З ними працюють психологи, юристи готують заяви про злочини. Приходять рідні загиблих, поранені, люди, яких катували, ті, хто втратив майно», – коментує Євген Захаров.

Працюють правозахисники не тільки у Харкові та на Харківщині, є групи, які виїжджають у Київську, Чернігівську, Житомирську, Сумську області. Загалом щодня з усіх регіонів звертаються близько 100 людей.

І хоча правоохоронці тісно співпрацюють з правозахисниками і відкривають провадження про скоєння злочинів, часто це робиться не вчасно.

«Не вистачає рук. Жодна правоохоронна система не впоралася би з такою кількістю злочинів, яку ми маємо зараз. Навіть коли правоохоронці склали заяву про злочин, внесли її до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у них зовсім немає ресурсу для розслідувань. І це є великою проблемою», – нарікає директор Харківської правозахисної групи.

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Нагадаємо в Херсонській області зафіксували 64 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Це більше, ніж в інших деокупованих областях України.