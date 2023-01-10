Окупанти обстрілюють Харків

Місцевих жителів влада закликає дотримуватися правил безпеки

У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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В області оголошено повітряну тривогу.

«Окупанти знову наносять удари!», – йдеться у повідомленні.

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Синєгубов звертається до жителів Харкова та області та закликає їх перебувати в укриттях.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Нагадаємо, 9 січня окупанти завдали ударів по місцевому ринку на Харківщині. Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п'ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм.