Окупанти обстрілюють Харків
Місцевих жителів влада закликає дотримуватися правил безпеки
У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В області оголошено повітряну тривогу.
«Окупанти знову наносять удари!», – йдеться у повідомленні.
Синєгубов звертається до жителів Харкова та області та закликає їх перебувати в укриттях.
Наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Нагадаємо, 9 січня окупанти завдали ударів по місцевому ринку на Харківщині. Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п'ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм.
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