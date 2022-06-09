Окупанти вгатили з артилерії по Криворізькому району

У результаті обстрілів у Великій Костромці є руйнування

Війська РФ майже щодня обстрілюють мирні населені пункти Дніпропетровщини

У ніч на 9 червня російські окупаційні війська знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«(Ворог. – Ред.) п'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді», – поінформував він у Telegram.

У результаті обстрілів у Великій Костромці є руйнування будинків. Люди не постраждали.

8 червня під удар потрапили території у районі мирних населених пунктів Велика Костромка, Біла Криниця, Трудолюбівка та ін. Дніпропетровщини. У районі Князівки зафіксовано застосування ворогом бойової авіації. Внаслідок артобстрілу села Твердомедове поранення отримали двоє цивільних. Чоловік – 52 роки і жінка 46 років зазнали тяжких поранень

Як повідомлялося, у ніч на 7 червня російські війська теж обстріляли Криворізький район. Тоді внаслідок обстрілу у Великій Костромці зазнав поранень 46-річний чоловік