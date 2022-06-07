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    Події в Україні

    Окупанти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині

    Російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину - Окупанти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині
    Російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину
    фото ілюстративне

    У результаті обстрілу Криворізького району постраждав чоловік

    У ніч на 7 червня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з «Ураганів» по Зеленодольській громаді», – написав він у Telegram.

    Внаслідок обстрілу у Великій Костромці зазнав поранень 46-річний чоловік. Наразі постраждалий у лікарні.

    У селі пошкоджені будинки.

    Як повідомлялося, близько 4 години ранку 7 червня в Одесі пролунали вибухи.

    6 червня вранці в Миколаєві прогриміли вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині