Окупанти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині

У результаті обстрілу Криворізького району постраждав чоловік

У ніч на 7 червня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з «Ураганів» по Зеленодольській громаді», – написав він у Telegram.

Внаслідок обстрілу у Великій Костромці зазнав поранень 46-річний чоловік. Наразі постраждалий у лікарні.

У селі пошкоджені будинки.

Як повідомлялося, близько 4 години ранку 7 червня в Одесі пролунали вибухи.

6 червня вранці в Миколаєві прогриміли вибухи.