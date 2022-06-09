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    Події в Україні

    Рашисти б’ють по Дніпропетровщині, двоє мирних мешканців поранено

    Війська РФ обстрілюють громади регіону - Рашисти б’ють по Дніпропетровщині, двоє мирних мешканців поранено
    Війська РФ обстрілюють громади регіону
    фото з відкритих джерел

    Ворог застосовує авіацію

    Війська РФ обстрілюють населені пункти Криворізького району Дніпропетровщини, застосовують бойову авіацію. У селі Твердомедове поранено двох мирних жителів – чоловіка і жінку. Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

    «Окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення з усіх видів реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, танків та мінометів. За даними Міністерства оборони України, під удар потрапили території у районі мирних населених пунктів Велика Костромка, Біла Криниця, Трудолюбівка та інші. У районі Князівки зафіксовано застосування ворогом бойової авіації. Внаслідок артобстрілу села Твердомедове поранення отримали двоє цивільних. Чоловік – 52 роки і жінка 46 років зазнали тяжких поранень», – зазначив очільник ОВА.

    За його словами, поранених оперативно евакуювали до Кривого Рогу, де лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Чоловік перебуває у тяжкому стані.

    Крім того, Вілкул поінформував, що у районі триває розмінування територій. 8 червня на території Апостолівської громади знешкоджено ще три ракети від «Урагану», кожна по 30 касетних боєприпасів та ще п'ять таких боєприпасів окремо.

    Нагадаємо, напередодні окупанти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині.

    Кілька днів тому на Дніпропетровщині ворог вночі атакував Зеленодольську громаду.

    Крім того, вночі окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині.

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    Теги: росія окупанти війна розмінування Олександр Вілкул Україна Дніпропетровщина жінка окупація #stoprussia
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    Рашисти б’ють по Дніпропетровщині, двоє мирних мешканців поранено