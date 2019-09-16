Окупанти від початку «хлібного» перемир'я обстріляли позиції українських військових понад пів тисячі разів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Численні факти порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ свідчать про їхній провокативний характер та спроби викликати вогонь у відповідь - командувач ООС

Російсько-окупаційні війська за час «хлібного» перемир'я обстрілювали позиції українських військових понад півтисячі разів, з них вісімдесят – із забороненої Мінськими угодами зброї.

Про це повідомив командувач ООС Володимир Кравченко під час поїздки міністра оборони України Андрія Загороднюка та начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака до району проведення Операції Об’єднаних Сил, інформує пресслужба штабу ООС.

«У перші дні кількість ворожих обстрілів дійсно зменшилася майже вдвічі. Однак уже в серпні ми почали фіксувати поступове збільшення кількості ворожих обстрілів наших позицій за добу, в окремих випадках до двадцяти й більше. Загалом, з часу оголошення «хлібного» перемир'я ворог обстрілював наші позиції понад півтисячі разів, з них вісімдесят — із забороненої Мінськими угодами зброї», – зазначив Кравченко.

Також командувач ООС додав, що численні факти порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ свідчать про їхній провокативний характер та спроби викликати вогонь у відповідь.

За інформацією пресслужби, під час робочої поїздки Луганщиною та Донеччиною Андрій Загороднюк ретельно ознайомився із структурою, завданнями, які стоять перед особовим складом підрозділів операції Об'єднаних сил та обговорив з головами Донецької та Луганської ОДА, представниками місцевого самоврядування актуальні питання, які потребують негайного вирішення.

Керівництво оборонного відомства також відвідало контрольні пункти в’їзду-виїзду, де ознайомилося з порядком переміщення громадян України через лінію розмежування, підготовчими заходами щодо готовності українською сторони до розведення сил та засобів.

За час перебування в районі проведення ООС міністр оборони, начальник Генштабу та командувач Об'єднаних Сил відвідали близько десятка передових позицій підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення, повідомляють в пресслужбі.