Сенцов: Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?



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Звільнений з полону режисер Олег Сенцов

«Змін за п’ять років не так вже й багато, як я очікував», - зазначив Сенцов, який з 2014 року перебував у російському полоні

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов, який повернувся в Україну після п’яти років російського полону, зауважив, що наразі «всі воюють з усіма».

Про це він написав в понеділок, 16 вересня, у Facebook.

«Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звичайно ж короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися. Попередніх висновки поки два:

1. Змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував.

2. Всі воюють з усіма.

Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю», - зазначив Сенцов.

До слова, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля.

Колишній російський в’язень розповів присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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