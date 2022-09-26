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Окупанти випустили по Дніпропетровщині 130 снарядів: наслідки жахливі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти випустили по Дніпропетровщині 130 снарядів: наслідки жахливі
У Нікополі пошкоджені майже 40 будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

По Нікополю окупанти вдарили тричі

Російські окупанти всю ніч накривали Нікопольський район Дніпропетровщини реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Дев’ять разів ударили по чотирьох громадах: Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У наші міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів!» – розповів він.

За попередніми даними, люди не постраждали.

По Нікополю окупанти поцілили тричі. «У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 тис. сімей. Енергетики вже стали до роботи», – повідомив Резніченко.

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У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували Одещину дронами. Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Також у ніч на 26 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я.

Теги: окупанти росія війна обстріл Дніпропетровщина

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