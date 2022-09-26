ЗСУ попереджають про загрозу запуску дронів-камікадзе та ракетних ударів

Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних населених пунктів у тилових районах

Збройні сили України попереджають, що залишається актуальною загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу. Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування «Південь».

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі наразі має чотири носії 28 «Калібрів», які напоготові для нанесення ударів по всій території України.

Минулої доби на Миколаївщині силами протиповітряної оборони було присічемо спробу чергової атаки дрона-камікадзе типу «Шахід-136». Дрон знищено у повітрі над відкритою місцевістю. Без руйнувань та людських втрат.

«Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних населених пунктів в тилових районах, тож дії за сигналами тривого мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану», – закликають військові.

Нагадаємо, вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

Попередню атаку іранськими безпілотниками по Одесі Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря.

Відомо, що ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник 13 вересня. Це сталося поблизу Куп'янська Харківської області.