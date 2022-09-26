Запоріжжя знову зазнало ракетного удару: перші деталі (фото)

Наслідки обстрілу Запоріжжя у ніч на 26 вересня

Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я

У ніч на 26 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа, пошкоджено автомобілі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомляє, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

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«Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки, виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби», – розповів Старух.

Як повідомлялося, у ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували Одещину дронами. Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури.