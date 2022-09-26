Вночі окупанти влучили дронами у військовий об’єкт на Одещині
На військовому об'єкті масштабна пожежа і детонація боєприпасів
У ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували Одещину дронами. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
«Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури», - написав він у Telegram.
Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа і детонація боєприпасів.
Наразі організовано евакуацію цивільного населення.
Попередньо, за даними Оперативного командування «Південь», постраждалих немає.
Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.
Попередню атаку іранськими безпілотниками по Одесі Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря.
Відомо, що ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник 13 вересня. Це сталося поблизу Куп'янська Харківської області.
Збройні сили України попереджають, що залишається актуальною загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу.
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