Вночі окупанти влучили дронами у військовий об’єкт на Одещині

На військовому об'єкті масштабна пожежа і детонація боєприпасів

У ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували Одещину дронами. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури», - написав він у Telegram.

Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа і детонація боєприпасів.

Наразі організовано евакуацію цивільного населення.

Попередньо, за даними Оперативного командування «Південь», постраждалих немає.

Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

Попередню атаку іранськими безпілотниками по Одесі Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря.

Відомо, що ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник 13 вересня. Це сталося поблизу Куп'янська Харківської області.

Збройні сили України попереджають, що залишається актуальною загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу.