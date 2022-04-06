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    Події в Україні

    Окупанти визнали провал на інформаційному фронті – розвідка

    документ
    Російське командування визнало ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів - Окупанти визнали провал на інформаційному фронті – розвідка
    Російське командування визнало ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів
    фото з відкритих джерел

    На думку російського командування провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет

    Російське командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб (інформаційна війна, агітація, пропаганда). Про це йдеться у «Виписці з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи», яку командування окупантів розіслало у військові частини, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    В документі стверджується, що «командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу», який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери.

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    Окупанти визнали провал на інформаційному фронті – розвідка
    Окупанти визнали провал на інформаційному фронті – розвідка

    Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: «вплив на історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу». А також розповсюдження неправдивої на думку окупантів інформації про події та обстановку в зоні бойових дій.

    В якості засобу протидії віддано наказ провести заходи по «засобам обмеження виходу особового складу в телекомунікаціно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями».

    На думку окупантів саме використання сучасних технологій призводить до збільшення кількості крадіжок документів, що мають обмежувальну відмітку «Для службового користування». А отже, боротися з цим явищем можливо тільки підвищивши рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах.

    Згідно з вказівками командування російськими військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в «телекомунікаціно-інформаційній мережі Інтернет».

    Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів.

    Як повідомлялося, серед військовослужбовців збройних сил Росії поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.

    Теги: розвідка росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти визнали провал на інформаційному фронті – розвідка