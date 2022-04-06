Обстріл Сєвєродонецька: горять багатоповерхівки, є жертви (фото)

Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі

У Луганській області окупаційні війська з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, у місті горить 10 багатоповерхівок. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі.

«Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. «Руський мир» знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо», – написав Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині пожежники врятували з-під завалів жінку. Тим часом, міський голова Рубіжного (Луганська область) Сергій Хортів здає російським окупантам українських активістів. Ситуація в місті погіршується.