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    Події в Україні

    Обстріл Сєвєродонецька: горять багатоповерхівки, є жертви (фото)

    Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо - Обстріл Сєвєродонецька: горять багатоповерхівки, є жертви (фото)
    Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі

    У Луганській області окупаційні війська з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, у місті горить 10 багатоповерхівок. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі.

    «Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. «Руський мир» знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо», – написав Гайдай.

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    Обстріл Сєвєродонецька: горять багатоповерхівки, є жертви (фото)
    Обстріл Сєвєродонецька: горять багатоповерхівки, є жертви (фото)
    Обстріл Сєвєродонецька: горять багатоповерхівки, є жертви (фото)

    Нагадаємо, на Луганщині пожежники врятували з-під завалів жінку. Тим часом, міський голова Рубіжного (Луганська область) Сергій Хортів здає російським окупантам українських активістів. Ситуація в місті погіршується.

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    Теги: пожежа росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Сєвєродонецька: горять багатоповерхівки, є жертви (фото)