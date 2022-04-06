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    Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц

    Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц
    фото з відкритих джерел

    Шольц: «Ми ведемо переговори про гарантії з Україною»

    Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні після вторгнення Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

    «Ми ведемо переговори про гарантії з Україною. Ці переговори мають конфіденційний характер», – заявив він.

    Україна запропонувала, щоб як альтернатива членства в НАТО, на чому Росія наполягає, що не може погодитися, окремі країни, такі як Німеччина, Туреччина або Китай, могли б запропонувати гарантії з аналогічним ефектом.

    Нагадаємо, Європейський Союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва.

    Канада обіцяє зробити все можливе, аби Росія понесла відповідальність за вчинені нею в Україні масові злочини.

    Напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що воєнні злочини російських військових в Україні мають стати останнім проявом цього зла на Землі.

    До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії.

    Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.

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    Теги: росія окупанти Німеччина санкції війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц