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    Події в Україні

    Серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС

    Окупанти&nbsp;переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону &laquo;Рудий ліс&raquo;&nbsp; - Серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС
    Окупанти переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону «Рудий ліс» 

    Білорусам рекомендують уникати контактів із російськими окупантами, що відійшли з Чорнобильської зони

    Серед військовослужбовців збройних сил Росії поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 2 квітня.

    Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони ЧАЕС.

    Як повідомлялося, в Чорнобильській зоні відчуження російські війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону «Рудий ліс» і підняли хмари радіоактивного пилу.

    У Білорусі в Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розмістили «поранених» військовослужбовців РФ, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

    31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російські війська пішли з Чорнобильської АЕС. Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

    До слова, окупанти забрали з собою кавоварки та столове приладдя з ЧАЕС.

    Також виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців.

    Теги: Білорусь росія окупанти ЧАЕС війна Чорнобильська зона Україна окупація радіація #stoprussia
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    Серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС