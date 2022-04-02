Серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС

Окупанти переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону «Рудий ліс»

Білорусам рекомендують уникати контактів із російськими окупантами, що відійшли з Чорнобильської зони

Серед військовослужбовців збройних сил Росії поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 2 квітня.

Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони ЧАЕС.

Як повідомлялося, в Чорнобильській зоні відчуження російські війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону «Рудий ліс» і підняли хмари радіоактивного пилу.

У Білорусі в Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розмістили «поранених» військовослужбовців РФ, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російські війська пішли з Чорнобильської АЕС. Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

До слова, окупанти забрали з собою кавоварки та столове приладдя з ЧАЕС.

Також виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців.