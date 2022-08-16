Окупанти визнали, що в Криму «пожежа з детонацією»
Місцеві мешканці кажуть, вибухають боєприпаси окупантів
Вранці 16 серпня в окупованому Криму поблизу міста Джанкой пролунали вибухи. Про гучні звуки повідомили мешканці населеного пункту Майське.
Як повідомлялося, буцімто горить електростанція.
Тим часом російські ЗМІ з посиланням на місцеву адміністрацію повідомили про те, що «сталася пожежа з детонацією».
Мешканців селищі Майське евакуйовують.
Російські джерела зазначають, що детонація боєкомплекту та пожежа на підстанції відбуваються у різних місцях (електропідстанція спалахнула в самому Джанкої).
Увага! Ненормативна лексика
Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму.
На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.
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