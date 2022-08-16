Окупанти визнали, що в Криму «пожежа з детонацією»

У Криму вранці знову була «бавовна»

Місцеві мешканці кажуть, вибухають боєприпаси окупантів

Вранці 16 серпня в окупованому Криму поблизу міста Джанкой пролунали вибухи. Про гучні звуки повідомили мешканці населеного пункту Майське.

Як повідомлялося, буцімто горить електростанція.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на місцеву адміністрацію повідомили про те, що «сталася пожежа з детонацією».

Мешканців селищі Майське евакуйовують.

Російські джерела зазначають, що детонація боєкомплекту та пожежа на підстанції відбуваються у різних місцях (електропідстанція спалахнула в самому Джанкої).

Увага! Ненормативна лексика

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму.

На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.