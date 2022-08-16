Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)

У Криму детонує склад боєприпасів ворогів

Вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Як повідомили місцеві мешканці, інцидент стався поблизу міста Джанкой. З різних точок міста видно чорний дим.

Пропагандистські Telegram-канали вказують, що зранку сталося два інциденти: пожежа на трансформаторній станції у Джанкої та вибухи боєприпасів у Майському. Пожежу на трансформаторній станції нібито вже локалізували.

Момент вибухів потрапив на відео. Крім того, за словами місцевих, горить «склад біля мого дому, на старій фермі». Так прокоментувала ситуацію жителька села Майське в окупованому Криму.

Також кримчанка впевнена, що «це сталося спеціально».

На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

Згодом російські ЗМІ з посиланням на місцеву адміністрацію повідомили про те, що «сталася пожежа з детонацією».

Серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова.

Згодом у міноборони Росії підтвердили вибухи боєприпасів. За їхніми даними, займання сталося на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Кажуть, що серйозно постраждалих немає. Триває гасіння пожежі.