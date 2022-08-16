Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)
Ранок у Криму почався гаряче
фото з соцмереж

У Криму детонує склад боєприпасів ворогів 

Вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Як повідомили місцеві мешканці, інцидент стався поблизу міста Джанкой.  З різних точок міста видно чорний дим.

Пропагандистські Telegram-канали вказують, що зранку сталося два інциденти: пожежа на трансформаторній станції у Джанкої та вибухи боєприпасів у Майському. Пожежу на трансформаторній станції нібито вже локалізували.

Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео) фото 1

Момент вибухів потрапив на відео. Крім того, за словами місцевих, горить «склад біля мого дому, на старій фермі». Так прокоментувала ситуацію жителька села Майське в окупованому Криму.

Також кримчанка впевнена, що «це сталося спеціально». 

На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. 

Згодом російські ЗМІ з посиланням на місцеву адміністрацію повідомили про те, що «сталася пожежа з детонацією». 

Серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова. 

 Згодом у міноборони Росії підтвердили вибухи боєприпасів. За їхніми даними, займання сталося на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Кажуть, що серйозно постраждалих немає. Триває гасіння пожежі.

Теги: вибух Крим

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські політики дедалі частіше заявляють про можливість удару по Кримському мосту
Кримський міст під загрозою. Москва відчуває наближення катастрофи?
Вчора, 20:45
В окупованому Криму пролунали вибухи (відео)
В окупованому Криму пролунали вибухи (відео)
Сьогодні, 08:14
Судячи з того, як місцеві «владці» рванули на місце події, ситуація поблизу Джанкоя серйозна
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов
Сьогодні, 08:20

Події в Україні

Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта) 
Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта) 
В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення 
В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення 
Окупанти визнали, що в Криму «пожежа з детонацією»
Окупанти визнали, що в Криму «пожежа з детонацією»
Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)
Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов
Нічний обстріл Дніпропетровщини: тисячі людей лишилися без світла й газу (фото)
Нічний обстріл Дніпропетровщини: тисячі людей лишилися без світла й газу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін назвав «особливу» зброю Росії
67K
Кличко заявив про погрози з боку Банкової
59K
Чи треба нардепам скорочувати зарплати. Міністр фінансів прокоментував петицію 
48K
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
45K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
18K
Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості

Новини

ЗСУ знищили майже 44 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Сьогодні, 09:42
Вибухи в Криму: Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові
Сьогодні, 09:28
Після серії втрат у РФ виникли труднощі з контролем над морем – британська розвідка
Сьогодні, 09:10
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 серпня
Сьогодні, 08:57
Зруйновані десятки будинків: рашисти обстріляли Краматорськ (фото)
Сьогодні, 08:53
В окупованому Криму пролунали вибухи (відео)
Сьогодні, 08:14

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту