Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов

Судячи з того, як місцеві «владці» рванули на місце події, ситуація поблизу Джанкоя серйозна

Начебто горить електростанція в селі Майське

Уранці 16 серпня в окупованому Криму, поблизу Джанкоя, прогриміли вибухи. Як пишуть місцеві мешканці, там начебто спалахнула електростанція. Крім того, мешканці повідомляють про вибухи у населеному пункті Майське.

На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

«Виїхав у село Майське Джанкойського району. Обставини події з'ясовуються. Інформуватиму в міру надходження даних», – написав Аксьонов у соцмережах.

Водночас Telegram-канали повідомляють, що горить не лише електростанція. Мовляв, у тому ж Майському детонує черговий склад боєприпасів ворога.

Офіційної інформації щодо ситуації наразі немає.

Як відомо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму.