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В окупованому Криму пролунали вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Криму пролунали вибухи (відео)
фото скріншот відео

За попередньою інформацією палає склад з боєприпасами

У вівторок, 16 серпня, на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. Інформацію про вибухи також повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Вибухи в селищі Азовське, біля Джанкоя в Криму! Палає склад з боєприпасами. Крим повертається в рідну гавань», – написав Гончаренко.

Інформацію про вибухи також підтвердив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Повідомляють з тимчасово окупованого Криму : влучне попадання по військовій частині  орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського  району. Вибухи лунають протягом часу...UPD:07.41 – Влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом...», – написав Чубаров.

За даними місцевих джерел, під час пожежі чути звуки вибухів, ймовірно – детонації боєкомплекту. Повідомляється, що загорянь кілька, в Майському – детонують снаряди. Окупаційна влада вже виїхала на місце інциденту, але що саме сталося у селі не повідомляють. 

Місцеві жителі публікують численні фото та відео пожежі.

Російські джерела також повідомляють про вибух, але зазначають, що детонація боєкомплекту та пожежа на підстанції відбуваються у різних місцях (електропідстанція спалахнула в самому Джанкої). Вони публікують відео масштабного загоряння з кількома точками горіння.

Зазначимо, що до села Майського (з деяких джерел смт Азовського – вони знаходяться поряд по карті) від самого Джанкоя близько 25 км. При цьому від найближчої позиції ЗСУ близько 200 км. Причину вибуху поки що не встановлено.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

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Теги: вибух окупація війна Крим

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