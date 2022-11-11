Окупанти влучили у п'ятиповерхівку Миколаєва: є загиблі (фото)

Внаслідок атаки двоє людей загинуло, двоє поранених

Під час ворожих обстрілів Миколаєва одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Тварюки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених», – написав Кім.

Голова ОВА також оприлюднив фото наслідків обстрілу.

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