Окупанти влучили у п'ятиповерхівку Миколаєва: є загиблі (фото)
Внаслідок атаки двоє людей загинуло, двоє поранених
Під час ворожих обстрілів Миколаєва одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Тварюки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених», – написав Кім.
Голова ОВА також оприлюднив фото наслідків обстрілу.
Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель
В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.
Коментарі — 0