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Окупанти влучили у п'ятиповерхівку Миколаєва: є загиблі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти влучили у п'ятиповерхівку Миколаєва: є загиблі (фото)
Окупанти розгромили п'ятиповерхівку
фото: Віталій Кім

Внаслідок атаки двоє людей загинуло, двоє поранених

Під час ворожих обстрілів Миколаєва одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окупанти влучили у п'ятиповерхівку Миколаєва: є загиблі (фото) фото 1

«Тварюки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених», – написав Кім.

Окупанти влучили у п'ятиповерхівку Миколаєва: є загиблі (фото) фото 2

Голова ОВА також оприлюднив фото наслідків обстрілу.

Окупанти влучили у п'ятиповерхівку Миколаєва: є загиблі (фото) фото 3

Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель

В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. 

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Теги: звільнення Миколаїв обстріл війна

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